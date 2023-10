Tanti libri, poco immaginario pop. I cent'anni di Italo Calvino

Il rischio del centenario è quello del selfie con il morto famoso. Quando muore la celebrità i social – il caro vecchio boomerico Facebook più di tutti – si riempiono di foto, di persone più o meno famose, insieme al venerato maestro con tanto di Rip e faccine tristi, e spesso con racconti di “quando ci eravamo conosciuti, incontrati, visti”. Il più famoso dei ricordi social a ridosso del decesso resterà quello del cantautore Francesco Baccini che alla morte di David Bowie scrisse, forse troppo ingenuamente, di quando il duca bianco lo riconobbe in un pub di New York, “tu sei un cantante italiano, ti ho visto in tv”. Venne attaccato, Baccini, e ancora adesso il suo post resta negli annali dell’epica internettiana nazionalpopolare. Ecco, l’effetto assomiglia un po’ a quello quando negli anniversari, e in particolar modo in quelli tondi tondi, le vetrine della saggistica nelle librerie si riempiono di biografie e testi sul secolare autore. I ritratti esposti fanno un po’ effetto bacheca social, simili a quelli che ci appaiono quando muore una star. Se per il cantante morto si condivide la canzone, per i letterati defunti si condivide il ricordo della prima lettura, e di quanto un suo libro “mi ha cambiato la vita”.

