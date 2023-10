Il romanzo di Bret Easton Elli: uno spartito che si colloca tra “Cuore selvaggio” e “Twin peaks”

Primo pensiero a lettura terminata: chissà cosa ne farebbe David Lynch. Non ce ne voglia Luca Guadagnino che, pare, adatterà il romanzo e girerà una serie per la Hbo su script dello stesso Bret Easton Ellis – le ragioni di interesse, dunque, non mancheranno – ma è davvero inevitabile chiederselo. Le ragioni sono molteplici, non tutte razionali, a volte banalmente nominalistiche o sinestetiche. Sarà per la casa del protagonista che affaccia sulla fatale Mulholland drive? Sarà per tutti questi anni Ottanta che tornano in una ventata tersa, resuscitati in una grande palette pastello che va dall’azzurro cielo delle Polo al verde acqua delle camicie di Ralph Lauren? Sarà per le Porsche Carrera di cui leggendo sembra di sentir l’odore di selleria e di cruscotto oppure delle Jaguar XJ6 verdi affusolate come canoe e delle Mercedes 450 SL color crema che sfrecciano verso il Valley Vista? Sarà per tutto quello Stephen King aleggiante e percepito (in cartaceo, erano gli anni in cui usciva “Cujo”, e su schermo kubrikiano, con “Shining”), oppure la responsabilità va addossata all’immancabile descrizione degli elementi estetici, qui minuziosamente repertati, di ogni video musicale degli anni Ottanta “prima che diventassero cliché”, ossia il pianoforte a mezza coda bianco sotto un lampadario e i Martini “bevuti da personaggi grotteschi ripresi col grandangolo”?

