Voce d'angelo: così Senesino conquistò l'Inghilterra

Dopo aver mietuto grandissimi successi ed essere stato osannato sui palcoscenici di mezza Europa, nel 1736 un cantante lirico italiano alla soglia dei sessant’anni se ne torna nella sua città natale, Siena, per godersi in pace la vecchiaia. Può permettersi una vita sontuosa perché nel corso della sua carriera ha guadagnato un’enorme fortuna dato che, per oltre un decennio, è riuscito a brillare come la star assoluta della scena inglese venendo ricoperto di sterline e di ghinee. Ritornato in Italia vivrà gli ultimi vent’anni che gli restano ritirato nel palazzo che si è fatto costruire in centro a Siena, in copagnia di una scimmia e di un pappagallo. Di cantanti lirici ce n’erano parecchi a Londra; perché dunque questo italiano, figlio di un modesto barbiere di Siena e conosciuto quindi col nome di Senesino, riesce ad impressionare Händel, il celebre compositore, che deciderà di volerlo in tutte le sue opere? Perché i teatri sono disposti a spendere un patrimonio pur di avere il suo nome in cartellone?

