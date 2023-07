E la balena cantò a teatro. Un'avventura all'Opera House di Sydney

Uno dei più grandi desideri che avevo era quello di vedere le balene, il mio animale preferito. Da ragazzo avevo letto in un libro che, tenendo le braccia larghe a cerchio davanti al petto, avrei disegnato la circonferenza dell’aorta di una balena. Proporzioni incredibili, dimensioni sfacciate, tonnellate sospese fluttuanti nell’acqua, leggere e danzanti. Mammiferi e non pesci, senza denti eppure mostruosi, assurti a simbolo di feroci creature demoniche nei bestiari e nelle carte nautiche del Medioevo, in grado di affondare navi o inghiottire poveri cristi come Giona, poi risputato a riva per ordine divino. Ma in realtà esseri docili e innocui. E con una caratteristica molto emozionante: cantano. Hanno una voce come ce l’abbiamo noi, anche se il loro canto è quanto di più misterioso si possa immaginare. Come fanno a cantare sott’acqua? Hanno le corde vocali? Hanno una laringe? Se devono respirare per produrre i loro suoni come possono cantare stando sott’acqua? Non lo so, non sono un cetologo. Ma ne sono affascinato. In questo mese ho realizzato quel sogno di ragazzo e ho potuto vedere le balene nuotare al largo della baia di Sydney, in un pomeriggio invernale che assomigliava in verità a una bella giornata di aprile da noi. Sulla baia di Sydney, proprio a cinque minuti dalle balene, si affaccia un’altra enorme e affascinante creatura all’interno della quale si canta. E’ la Sydney Opera House, il famoso teatro costruito come una grande nave con vele ricoperte di piccole piastrelle bianche, spalancate per salpare sul mare da cui si trova circondata. Un’architettura futuristica, realizzata a partire dal 1957 secondo il progetto dell’allora sconosciuto architetto danese Jørn Utzon e inaugurata nel 1973, poi divenuta patrimonio mondiale dell’umanità (se ci fosse qualche giovane lettore, è il teatro che si vede anche alla fine del film di animazione “Alla ricerca di Nemo”). In questo mese ho lavorato qui per rappresentare un’opera lirica francese, “I racconti di Hoffmann” di Jacques Offenbach.

