L'incredibile e inutile bufala della cacciata di Greco dal Museo Egizio

Se non hai il quotidiano “allarme son fascisti”, inventalo. La minacciosa campagna contro il direttore non è mai esistita. Ci sono state semmai le dichiarazioni del vicesegretario della Lega Crippa, che non ha perso l'occasione di aggravare la posizione culturale già non solida della sua parte politica

Riconoscibile senza bisogno di indagini al Carbonio 14 come per le mummie, ma ahimè dal solo cognome, Crippa, che lo identifica come barbaro padano, il vicesegretario della Lega Andrea Crippa è riuscito con due dichiarazioni ad aggravare la posizione culturale già non solida della sua parte politica e a certificare, in modo indiretto, la superiorità degli egizi antichi e anche di qualsiasi africano di oggi sui padani: “Il Museo Egizio di Torino viene pagato dai cittadini e lui ascolta solo la sinistra”, ha detto, scagliandosi contro il direttore, ottimo, dell’Egizio Christian Greco. “E’ un razzista contro italiani e cristiani. Si dimetta subito”. E persino: “Ha fatto sconti solo per i musulmani e mai per chi professa altre religioni”. Il tapino s’è spinto fino a invocare un intervento del ministro Sangiuliano. Con ciò la posizione di Greco, già ben salda prima, in virtù delle sue capacità, è graniticamente blindata. Con trionfale vittoria mediatica dei suoi difensori, compresi i 92 studiosi firmatari di una lettera di solidarietà. Barbari delle destre, go home.