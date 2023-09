Il duro mestiere del genio. Ieri Busi e Bene, oggi Morgan e Sgarbi

La notizia è che a cinquant’anni suonati non si è ancora stancato. Intrappolato nella parodia del poeta maledetto, nella macchietta dell’artista tormentato, dell’ultimo dandy, “dandy maculato trash”, come diceva Aldo Grasso, Morgan gioca ancora a “épater le bourgeois”. Solo che non ci sono i “bourgeois”. Solo che non c’è più nulla di artistico a sbalordirci, stordirci, indignarci, a parte quel “frocio maledetto” urlato dal palco di Selinunte, subito dato in pasto a giornali e social (sommando così ai suoi Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, anche l’indimenticabile Storace di “dica qualcosa di destra…”: “A froci!”). L’omofobia però qui c’entra poco. Il dibattito si è subito incagliato e incarognito in un punto cieco, inutile e assai noioso. Un demone antico e illustre spinge semmai Morgan a reiterare la stessa scena da anni, cioè lo sbrocco, la provocazione, la sfuriata, e poi a seguire scuse, pentimenti, vittimismo. E’ il gioco del genio irritato, sfrontato, asociale, dell’inclassificabile-incollocabile-incontenibile che però finisce sempre negli stessi posti, a “X-Factor”, “Ballando”, “Amici”, per poi immalinconirsi di fronte alla miseria culturale del suo paese. Una maschera tradizionale italiana, che dovrebbe stare tra Arlecchino, Pinocchio, Pulcinella e Pierino. Prova Morgan a fluttuare in quello spazio fluido tra Aldo Busi all’“Isola dei famosi” e la lectio magistralis di Carmelo Bene da Costanzo, con l’artista o l’intellettuale dissacratore chiamato sul carrozzone dello showbiz per rimarcare il suo schifo verso lo showbiz. Ma Morgan non è Aldo Busi. Non è Carmelo Bene. Certo il Morgan televisivo per esigenze di sopravvivenza si diverte a prenderci per il culo. Come dice Woody Allen “il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l’imbecille, mentre il contrario è impossibile”. Solo che il ruolo è meno semplice di quel che sembra. Bisogna saperlo fare. Si sconfina facilmente nel patetico. Perché la società dello spettacolo divora tutto. La televisione poi ha un debole particolare per intelligenti e geni che pensano di rovesciare i suoi meccanismi dall’interno.

