L'arte vale di più se è fisica? Il caso degli Nft

Non è sempre colpa di Elon Musk, che per avere endorsato un paio d’anni fa gli Nft contribuì a farne decollare la bolla (le doti taumaturgiche di Musk: una mitologia moderno) e poi, roba di questi giorni, si mette a vendere partecipazioni in Bitcoin e li fa precipitare. Non è colpa di artisti globali come Mike Winkelmann, meglio noto come Beeple, il primo artista digitale a vendere le sue opere attraverso gli Nft. Non è colpa di ex ragazzacci come Damien Hirst, che ha sempre maneggiato con pari abilità pennelli e soldi, che un paio di anni fa fu tra i primi a vendere l’esclusiva in formato digitale della proprietà di una serie di opere, bruciando poi con gesto plateale gli originali fisici. Non è colpa di nessuno, ovviamente, ma sta di fatto che – come per le criptovalute, come forse già per qualche eccesso di confidenza economica nelle AI – dopo qualche anno di boom i non-fungible token, gli atti di proprietà e certificati di autenticità delle opera d’arte digitali, stanno andando incontro a clamorosi (mediaticamente) inciampi.

