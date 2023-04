Non sogni, splendidi metaversi. Se il mattone reale è proibitivo, ci si può buttare sul virtuale

Il talk of the town è ormai, anche su Corriere e Post, incentrato sugli affitti di Milano. Perché sono così cari? Si chiedono. E proprio adesso che sta per arrivare la design week, dove la gente si paga l’estate in Grecia mettendo tre giorni in affitto il suo bilocale piano terra nel Tortona District… Ma c’è un mercato più interessante e meno clickbaitable che è quello del metaverso. Roba vecchia, direbbe qualcuno, dopo il flop ipermemizzato dell’universo parallelo di Mark Zuckerberg, “futuro” dello smartworking e quant’altro, che fa pensare a quando Antonio Di Pietro si fece Second Life per fare campagna nel web con l’Italia dei Valori (strategia di Casaleggio senior pregrillina). E invece va tantissimo l’immobiliare meta. Un anno fa, ad esempio, piccoli appezzamenti su piattaforme come the Sandbox o Decentraland costavano meno di mille dollari, ora vanno per decine di migliaia. Il rischio, ma tanto non si impara dalla storia, è che succeda quello che è avvenuto con Bitcoin, Nft e compagnia. Ma intanto si possono comprare, o anche affittare, le case per accogliere gli amici quando ci si sposterà lì – questa è la narrativa post-facebookiana – invece che vedersi Irl (In Real Life). Un po’ come avere un proprio sito personale, ma le persone arrivano con una bottiglia di vino o una pianta – virtuali – come housewarming gift. Esistono anche agenzie, come la Metaverse Property, the world’s first virtual estate company che facilitano acquisti e affitti. Cosa direbbe Roberto Carlino che non vendeva sogni ma solide realtà?

