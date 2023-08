La bancarotta di Lighthouse Immersive inverte la tendenza dell'arte come intrattenimento

Se per la carta stampata la minaccia più grande è arrivata da internet, per i musei del mondo il pericolo arriva, o forse meglio dire sembrava arrivare, da quelle che sono definite “esperienze immersive” che, usando sofisticate tecnologie, dal 3D alla realtà virtuale o aumentata che sia o anche banali proiezioni ad altissima definizione, trasformano la polverosa esperienza di stare in piedi davanti a pochi centimetri quadri di tela, il quadro, in un viaggio psichedelico che però a differenza di una droga allucinogena non ha nessuna controindicazione. O meglio nessuna controindicazione medica, mentre qualche controindicazione culturale e pedagogica ce l’ha. Dei bambini che crescono pensando che il cielo stellato di Van Gogh sia un vero cielo, visto che gli viene proiettato sopra la testa anziché, appunto, un piccolo dipinto appeso a un muro, non capiranno o sapranno più cos’è l’arte o cos’è stata per l’umanità. Ora non e’ un dramma immaginare un mondo senza arte: la maggior parte della popolazione mondiale vive decentemente senza incontrare mai nel corso della propria vita un’opera d’arte in carne ed ossa.

