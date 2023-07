Ricchi, spregiudicati e coltissimi. Ecco gli uomini che fecero grande la storia d'Italia

Scrive Gabriella Airaldi nella Premessa del suo volume L’occhio del mercante. Commercio e cultura nel Medioevo italiano (Edizioni di Storia e Letteratura, 144 pp., 18 euro): “Prima del Quattrocento gli uomini d’affari sono gli unici a lavorare molto dovunque. Ma in questo libro non interessa davvero chi siano, fin dove si spingano per i loro affari. Quel che si vuol mettere in evidenza è che si tratta di persone colte e capaci di scrivere di qualsiasi argomento. All’alba della società di mercato non ci sono dunque capitalisti ignoranti, spregiudicati e affamatori, che hanno occhi solo per l’aureo metallo. Ci troviamo di fronte ad autori di trattati sui numeri, quelli stessi numeri alla base dei loro rapporti di scambio. Soprattutto, abbiamo dinanzi uomini che scrivono di letteratura e storia. L’occhio del mercante è stato essenziale per dar valore al sapere”. Con queste parole l’autrice delinea bene il senso del suo lavoro, con il quale si preoccupa di sfatare uno dei luoghi comuni più diffusi riguardo a coloro che si arricchirono mediante la propria capacità di intrapresa; di costoro, infatti, si è quasi sempre pensato che fossero persone piuttosto rozze, certamente poco colte, attente soltanto al successo economico. Ed è molto interessante che tale tesi venga sostenuta guardando al Medioevo italiano e, in particolare, a tre città – Firenze, Venezia e Genova – nelle quali ricchezza e cultura andarono di pari passo, tanto che Airaldi si sente autorizzata ad affermare addirittura che “l’importanza crescente del denaro favorisce un progressivo diffondersi dello spirito”, cosicché “l’espansione mercantile si accompagna, ieri come oggi, a risonanze artistiche e culturali”.

