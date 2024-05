Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sullo Spirito Santo, ma non avete mai osato chiedere

Che cos’è veramente? Cosa occorre per riceverlo? Gli apostoli hanno davvero visto lingue di fuoco scendere dal cielo? E soprattutto: è vero che c’è il suo zampino dietro la nascita di Forza Italia?

Santi Sant’Agostino nutriva qualche dubbio sulle lingue di fuoco viste dagli apostoli cinquanta giorni dopo Pasqua. Le videro realmente, con gli occhi della carne? O idealmente, con gli occhi dell’anima? Meditò a lungo sul versetto biblico. “Visae sunt illis divisae veluti ignis” (Act. Ap. 2,3). Poi notò che “videor” non significa solo “vedere” ma anche “sembrare”, e inclinò per la seconda ipotesi.

Santi/2 Opere dello Spirito Santo secondo san Tommaso d’Aquino: la santificazione, l’amore, l’abitazione nell’anima giusta. Requisito essenziale per l’azione dello Spirito Santo secondo sant’Ignazio di Loyola: il silenzio.

B. Silvio B., in lode di Ennio Doris: “Ennio, con Fedele Confalonieri e Gianni Letta, costituisce la mia trinità amicale”. Doris: “Silvio è sempre generoso, anche nei paragoni”.

Berlusconi/2 Baget Bozzo, presbitero e politico, per i dieci anni della discesa in campo di B. spiegò che Forza Italia era nata grazie allo Spirito Santo.

Berlusconi/3 Iva Zanicchi, che ai tempi del caso Ruby pregava per Ilda Boccassini. “Ho letto che Saviano ha dedicato la sua laurea ad honorem al pool di Milano. Io allora a messa prego perché lo Spirito Santo li ispiri a fare la cosa giusta”. Sarebbe? “Glielo lascio immaginare”.

Bossi Giacomo Biffi, cardinale e arcivescovo, impressionato dalla cultura teologica di Umberto Bossi: “Ha detto che Dio è federalista perché è Padre, Figlio e Spirito Santo. In duemila anni nessuno ci era arrivato”.

Seleção Lucio, Edmilson e Kakà, che nel bel mezzo della finale dei Mondiali del 2002 in Giappone, si inginocchiarono in campo e chiesero allo Spirito Santo di aiutarli a battere la Germania. Furono esauditi.

Hollywood Denzel Washington, uomo piissimo, negli anni Novanta ebbe un incontro ravvicinato con lo Spirito Santo. “Il sacerdote predicava, mi sono detto: ‘Lasciati andare’. Un’esperienza fisica e spirituale tremenda. Ho avuto paura. Piangevo. Sudavo. Avevo le guance in fiamme. Stavo quasi per impazzire”. Denzel non impazzì, ma donò due milioni e mezzo di dollari per costruire una cattedrale pentecostale a Los Angeles. Oggi anche Stevie Wonder e Magic Johnson vanno a messa lì.

Bestemmie “A chiunque parlerà male del Figlio dell’Uomo sarà perdonato. Ma la bestemmia contro lo Spirito non gli sarà perdonata, né in questo secolo né in quello futuro” (Matteo 12, 31).

Orge La setta dei flagellanti, diffusa nelle campagne russe del secolo XVII. Gli adepti danzavano vorticosamente per sudare come Gesù Cristo nell’orto di Getsemani. Si congiungevano per espiare il peccato con il peccato. Quindi, purificati, concepivano nell’orgia i figli dello Spirito Santo.

Diete L’Halleluja diet, inventata da tale George Malkmus, pensata per rendere il corpo degno dello Spirito Santo. Centrifughe di carote, verdure crude, miele, tanta frutta (e nessuna concessione ai piaceri della carne). Il libro è in vendita su Amazon per $ 18.99.

Ignoranza Che cosa pensa dei musulmani? “Ne ho ospitato qualcuno. Beveva vino e mangiava maiale. Però veniva a messa”. Non molto ortodosso. “Io vedo un solo pericolo: l’ignoranza. I musulmani conoscono benissimo la loro religione, anche se poi non la seguono. Ma noi? Messa di Pentecoste, chiesa gremita. Il parroco chiede: ‘Quanti di voi sanno che cos’è la Pentecoste?’. Uno solo dei fedeli alza la mano. Visto con i miei occhi. I cattolici non conoscono lo Spirito Santo, cioè la Trinità, cioè Dio” (Sergio De Piccoli, eremita benedettino, a Stefano Lorenzetto).

Ragione Correva l’anno 1668. Adriaen Koerbagh, filosofo olandese di 36 anni, decise di dare alle stampe un’enciclopedia di 13.440 lemmi. Koerbagh – dopo la ribellione di Lutero e Calvino contro la Chiesa cattolica (troppo corrotta), dopo la ribellione di Jan Knol e Galeno contro la Chiesa riformata (troppo autoritaria) – si prefiggeva una terza riforma. Una riforma definitiva, che portasse all’avvento di una religione perfettamente razionale. “Come non vedere che Gesù non è che un uomo comune nato da padre sconosciuto? E che lo si può designare come salvatore solo perché ha affermato i principi della nostra salvezza morale? E che l’espressione ‘Spirito Santo’ non può designare nient’altro che la Ragione?” (Il tipografo portò il manoscritto alla polizia. Koerbagh fu dichiarato colpevole di blasfemia, condannato a dieci anni di prigione, dieci anni di esilio, quattromila fiorini di ammenda e duemila di spese processuali. Morì un anno dopo per i patimenti subiti. Tutte le copie dell’enciclopedia furono bruciate).