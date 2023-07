Addio a Kundera, lo scrittore moravo che non sopportava il cliché del dissidente

Non appena si dice libertà c’è chi si irrita, lo so”. Questa frase di Milan Kundera, pronunciata pubblicamente a Praga poco prima della famosa Primavera, la scoprii in un libro, Adelphi come tutti i suoi libri, intitolato Un occidente prigioniero. Siccome aleggiava ancora la segregazione pandemica sentii il vecchio scrittore ceco vicinissimo: mon semblable, mon frère… Comunque la frase funziona sempre, la libertà irrita perennemente, la libertà di parola che in quella Cecoslovacchia era osteggiata dai comunisti in questa Italia è osteggiata dai femministi (casi Facci e Sgarbi), dagli omosessualisti (caso Abodi), dai climatisti (vogliono sia reato dubitare della causa antropica del riscaldamento globale e prima o poi un caso spunterà, prima o poi un Ruotolo dirà che soltanto gli ambientalisti fanatici hanno diritto di lavorare in Rai)… Ma torno subito alla tirannide novecentesca. Kundera, licenziato e perseguitato siccome irritante, nel 1975 emigrò in Francia. Credendo di fargli un dispetto i miserabili collettivisti gli tolsero la cittadinanza cecoslovacca e lui se la legò al dito: fino al 2006 non permise la pubblicazione in patria del bestseller proverbiale, L’insostenibile leggerezza dell’essere. Gli ci vollero 17 anni dalla Rivoluzione di velluto per perdonare, evidentemente non credeva alla favola di un comunismo tenuto in piedi solo dai carri armati. Le dittature si reggono su vaste complicità, gli autoritarismi sopravvivono grazie a coloro che quando sentono la parola libertà si irritano.

