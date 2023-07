È morto Milan Kundera. Un sillabario

“Sentiva le grida dei comunisti che difendevano la loro purezza interiore e diceva tra sé: per colpa della vostra incoscienza la nostra terra ha perso, forse per secoli, la sua libertà e voi gridate che vi sentite innocenti?”. Da Amore a Valzer degli addii. Vita in parole dello scrittore morto a Parigi a 94 anni