La rivoluzione nel “dir sciocchezze” di Manganelli a proposito dell'arte

Ci sono autori anzitempo che negli anni a venire si rivelano profeti e postumi veggenti. Celebrati, riveriti, diventano oggetto di nuovi culti e a loro si fanno finalmente risalire innumerevoli stirpi che si credevano senza padri né madri. Ci sono all’opposto autori fuori tempo, che mai trovano pieno riscatto: dibattuti con circospetta cautela, temuti e spesso additati, benché sottovoce, come esempi sconvenienti, perché inimitabili e quindi incapaci di iniziare genie. Ed è certo che in questa seconda schiera va annoverato Giorgio Manganelli, il meno imitabile tra gli scrittori del Novecento. Imitabile persino meno di Carlo Emilio Gadda, se è vero com’è vero che questi rimproverò il più giovane collega d’averne imitato stile e timbro. Come leggenda vuole, a pochi giorni dalla pubblicazione di Hilarotragoedia (1964), esordio letterario di Manganelli, Gadda gli fece visita per avere delucidazioni su un libro che egli interpretava come impertinente parodia de La cognizione del dolore. L’accusa era di plagio, con sovrappiù di beffa, da parte di un esordiente che ricalcava il linguaggio e scherniva i temi di uno scrittore che di lì a breve (certo dopo la sua morte, ma in pieno e riconosciuto diritto) sarebbe stato canonizzato autore anzitempo. Per Manganelli, invece, nessuna riscrittura del canone: ora come allora rimane autore fuori tempo, che vendeva pochissimo al tempo e che oggi di certo non smuove la ragion computistica dei librai.

