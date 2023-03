In territorio ostile, la Roma di Giorgio Manganelli. Un libro

"Scusi, lei è il professor Manganelli? Allora io sono sua figlia”. Potrebbe apparire un calembour romanzesco, ed invece è un reale episodio storico-biografico. Avvenuto a Roma.

Siamo nel 1964 e alla porta dell’abitazione di Giorgio Manganelli suona Lietta, sua figlia. Non si sono visti dalla nascita della giovane, persi in una deriva che ora Roma, temporaneamente, riconduce a ragione, come ricorda la stessa Lietta nel volume “Giorgio Manganelli. Aspettando che l’inferno cominci a funzionare” (La nave di Teseo).

E come se non bastasse la mitografica potenza espressiva di un incontro così intenso e surreale, ecco presentarsi, nella stessa abitazione, nello stesso giorno, Carlo Emilio Gadda che sorprende padre e figlia intenti a riconciliarsi dopo tanto silenzio e dopo tanta assenza: lo scrittore non è in visita di piacere, perché teme che il romanzo manganelliano “Hilarotragoedia” possa essere una cinica parodizzazione del gaddiano “La cognizione del dolore”. Ne nasce una furiosa lite, che vedrà Manganelli chiudere sul terrazzino la figlia per non farla assistere all’episodio.

