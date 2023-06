Le lunghe vite degli altri. L'impresa di Robert Caro, biografo del potere in America

In un’èra digitale e frenetica, l’anziano giornalista non ha mollato di un millimetro il metodo della verifica incessante di ogni dettaglio. Scrive di Lyndon B. Johnson dal ’74, chissà se arriverà alla fine

Richiede più tempo vivere una vita o raccontarla? Dipende dal biografo. Se è Robert Caro, uno dei più celebri giornalisti d’America, l’inventore di un metodo di racconto biografico unico al mondo, allora occorre gran parte della vita per raccontarne un’altra. Prendete il caso di Lyndon B. Johnson, o LBJ come lo chiamano sbrigativamente gli americani. E’ stato il trentaseiesimo presidente degli Stati Uniti ed è vissuto 65 anni, di cui 37 di attività politica. Caro, all’epoca già premiato con il Pulitzer, ha cominciato a lavorare alla biografia dell’ex presidente nel 1974, un anno dopo la sua morte. A quasi cinquant’anni di distanza, non ha ancora finito. Ha pubblicato quattro dei previsti cinque volumi del monumentale racconto dell’esistenza di LBJ (vincendo un secondo Pulitzer), sta lavorando all’ultimo da undici anni e non si sa quando lo completerà. Se lo completerà. Perché non solo c’è il problema degli anni che passano - Robert Caro ne ha ormai ottantasette -, ma anche dei compagni di cammino che scompaiono.