L'ultimo spettacolo di Andrée Ruth (ma niente addio)

Shammah, la “dea ex machina” del Teatro Franco Parenti, annuncia la sua ultima regia in una stagione, la prossima, di grandi innovazioni. Ruota libera tra Testori, i giovani da portare in sala, e un po’ di legnate a una politica sorda e avara

“Sarà la mia ultima regia”. Andrée Ruth Shammah, ideatrice e fondatrice del Franco Parenti, il mitico Teatro nato negli anni 70 con nome di Salone Pierlombardo, è maestra di regie e colpi di scena. Convoca la stampa per qualche “assaggio di stagione” la prossima ma anche l’estate è sempre ricca, e invece annuncia, scapigliata, che per lei calerà il sipario. “Ho chiuso un cerchio – dice – ho dimostrato a chi mi ha sempre dato dell’impresaria capace solo di reperire fondi, di essere una vera regista. A meno di un estemporaneo innamoramento per qualche testo, questa sarà la mia ultima direzione di uno spettacolo: ho scelto Roy Chen, un drammaturgo di Tel Aviv, perché il suo “Chi come me” (in scena dal 31 gennaio al 28 febbraio prossimo, ndr) porta sul palco cinque adolescenti. Sarà il mio ideale passaggio di consegne”, annuncia.