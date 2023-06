Marx ha celebrato come pochi altri il colonialismo. Ma quasi nessuno se lo ricorda

Pochi sanno che il Moro esaltò i meriti della dominazione britannica in India, la quale aveva realizzato l’unica rivoluzione sociale che l’Asia avesse mai conosciuto

Sul Foglio del 18 maggio Giovanni Belardelli ha svolto considerazioni molto interessanti sulla cancel culture, i cui strali hanno colpito personalità come Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, e da ultimo Winston Churchill, considerato un razzista e un colonialista. Belardelli ha illustrato assai bene come anche il nostro Giuseppe Mazzini non possa evitare le scomuniche della cancel culture, avendo egli affermato che il colonialismo europeo era uno degli strumenti di espansione della civiltà.