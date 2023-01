Non scomodate Marx: sono le destre che vincono a dover cambiare

Con una copertina trionfalistica, molto più compiaciuta che spiritosa, il penultimo numero di Internazionale spara l’immagine di Karl Marx in camicetta green con tanto di distintivo militante, a maniche rimboccate (è un operaio?) e avambracci tatuati di multicolori biomorfismi vegetali e la scritta Das Kapital, tanto per ricordare che quel gioviale, esuberante barbone è anche l’autore di una celebre opera di teoria sociale che dall’Ottocento al Novecento ha cambiato la cultura e la politica del mondo. Perché questo? Ma per farci sapere che “aveva ragione Marx” e non i suoi critici e detrattori: infatti (sottotitolo) “il capitalismo funziona male e i suoi problemi peggiorano con la crisi climatica”. Ma non basta: anche i difensori del capitalismo propongono riforme che si ispirano a Marx. Insomma, Marx è stato un maestro di ecologismo e va riscoperto per questo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE