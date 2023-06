In Italia forse si legge poco, ma si ascolta un sacco. Il boom dei podcast fotografato da NIQ per Audible

Li usiamo per informarci, approfondire, rilassarci. E non ci sono mai piaciuti così tanto: negli ultimi 5 anni gli ascoltatori sono cresciuti del 60 per cento. Ecco i dati di una delle principali società di produzione e distribuzione di audio entertainment

È un po' come l'oro: un investimento sicuro. Una di quelle scommesse senza brivido, che a farle a tavola con gli amici fanno vincere facile. Ogni anno guardi i dati sull'ascolto di podcast in Italia e ogni anno quel numero cresce. In Italia sono 16,4 milioni le persone che negli ultimi 12 mesi li hanno ascoltati. Se rispetto al 2022 la crescita è del 7 per cento, con un milione di ascoltatori in più, quella sui cinque anni è un impressionante più 59 per cento: nel 2018, erano “solo” 10,3 milioni gli italiani ad ascoltare podcast, oggi ci sono sei milioni di paia di orecchie in più. A rivelarlo, l’ultima ricerca di NielsenIQ (NIQ) per Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment, presente in Italia da sette anni – presentata la settimana scorsa in occasione degli Italian Podcast Awards - Il Pod, la tre-giorni di incontri di settore.



“L’Italia è un mercato importante per Audible - conferma Juan Baixeras, country manager per l'Italia e la Spagna - e sul quale continuiamo a investire, lavorando con i migliori esponenti della classe creativa italiana. Ad oggi abbiamo 60mila titoli in catalogo e 15mila sono in italiano. Nel 2016 erano 2.700”. Solo l'anno scorso la società ha speso quasi due milioni di euro per i podcast originali in italiano. E un po' questa attenzione per il nostro paese stupisce, visto che ogni anno l'Istat ci ricorda che in Italia si legge poco. Eppure podcast e audiolibri non sono mai andati così bene. Ci piace ascoltare, chi l'avrebbe mai detto. Per informarsi (39 per cento degli intervistati), approfondire (32) e intrattenersi (30). Ai tempi dei social, nel millennio dell'immagine, è tornata la voce. I podcast li ascoltano soprattutto i giovani: tra i 18-24 e i 25-34 anni, anche se la percentuale degli over 55 che li usa è cresciuta dell'8 per cento quest'anno, dice NIQ. Non una gran novità, certo, ché ragazze e ragazzi sono i più smanettoni, i più connessi, quelli con l'airpod sempre in un orecchio. E sono, nel 46 per cento dei casi, anche quelli che "contagiano" i propri genitori. C'è un'altra sorpresa, però: se si guarda ai cosiddetti “heavy users”, che ascoltano podcast tutti i giorni o quasi e che rappresentano circa il 7 per cento degli intervistati, si nota che vivono soprattutto al sud, così come era stato per gli audiolibri.

Ultima nota - ed è un piacere dal momento che anche il Foglio ogni mese propone la sua classifica dei cinque podcast più interessanti - è che la scoperta dei nuovi prodotti passa soprattutto dal web: via social e dai siti internet, quelli generalisti e quelli dei produttori. A seguire, come d'abitudine, c'è il più trucco pubblicitario più vecchio del mondo, e forse il più affidabile: il passaparola. Quindi forza: ascoltate e fate ascoltare.