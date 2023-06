Vezzi, affettuosità e imprese di Giulio Einaudi, principe degli editori

Già nelle primissime righe della prefazione al suo intenso e colto memoir, Un quarto di pera di Giulio Einaudi (Edizioni Seb27), Roberto Cazzola mette ben in chiaro i termini in questione: “Ho amato Giulio Einaudi di un amore ilare e filiale”. A più di vent’anni dalla sua scomparsa, Giulio Einaudi resta infatti una figura inesauribile e fondativa per chiunque abbia avuto a che fare con il grande editore piemontese. Un padre, appunto, ma al tempo stesso un figlio, un uomo dal carattere complesso, timido e sfacciato, taciturno e mondano, razionale e istintivo allo stesso tempo. Un uomo per nulla avvezzo al conformismo e che nonostante le critiche – anche aspre, ricevute negli anni Ottanta, quando la crisi economica della casa editrice si palesò – resta un riferimento ineguagliabile del fare editoria. Un uomo pienamente novecentesco che il libro di Cazzola, germanista e redattore Einaudi per vent’anni, racconta con amabile nostalgia. Un racconto affettuoso dove non mancano i famosi vezzi, anche odiosi, ma pure le improvvise affettuosità, di un uomo che pur circondandosi di un collettivo formidabile pareva sempre stagliarsi in un luogo a parte.

