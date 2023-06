La Storia in bilico sul galeone di Francis Drake, “segugio” della regina Elisabetta

"'Sentito parlare!’ esclamò il conte. ‘Sentito parlare, voi dite! Era il più sanguinario bucaniere di tutti i mari. Barbanera era un bimbo al confronto. Gli spagnoli avevano di lui una paura così sconvolgente che, lo confesso, a volte mi sentivo orgoglioso che fosse inglese’”. Così parlava il conte Trelawney a proposito del pirata Flint nell’Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Una buona sintesi dell’orgoglio imperiale inglese, alimentato dal dominio sui mari per più di due secoli. Se la madre di questa talassocrazia è Elisabetta I, i padri sono i sea dogs della regina, e la storia del più temuto “segugio” è raccontata in Francis Drake. Il corsaro che sfidò un impero (Laterza, 256 pp., 20 euro), dello storico David Salomoni. Il libro prende piede da una scoperta come ne accadono poche nella vita di uno storico: il ritrovamento di un documento nuovo, il primo su Drake a distanza di sessant’anni. Si tratta della testimonianza di Nuno da Silva, il pilota portoghese rapito dal corsaro per farsi guidare nel Pacifico, rilasciata a Madrid nel 1583 davanti al Consiglio delle Indie, il più importante organo amministrativo dell’impero coloniale spagnolo. Dopo la liberazione, per da Silva iniziò un’odissea giudiziaria che lo portò anche al cospetto dell’Inquisizione, fornendo ai posteri, con le sue deposizioni, il materiale per ricostruire le sanguinarie imprese e le esplorazioni di El Drac – primo inglese a circumnavigare il globo fra il 1577 e il 1580.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE