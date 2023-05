Robert Darnton racconta la stampa clandestina dei testi seminali dell'illuminismo

Se il controllo della stampa era così rigoroso in Francia, come hanno fatto gli autori illuministi a divulgare il loro pensiero così efficacemente? Semplice, tramite la pirateria. L'origine della stampa per un pubblico di massa tramite la vendita di libri illegali stampati all'estero

Passeggiando tra i bouquinistes del lungo Senna e tra le librerie dell’usato del Quinto arrondissement, tra i Balzac e i Camus, i Queneau e i Pennac troviamo a pochi euro i tascabili, spesso sottolineati o un po’ rovinati, di Rousseau, di Voltaire, di Montesquieu e di Diderot. Li diamo per scontati. Questa bibliografia illuminista fa parte dell’educazione volontaria o involontaria di qualsiasi cittadino europeo. Eppure, mentre questi autori pubblicavano i loro libri nella Francia del secondo Settecento, o subito dopo la loro morte, non era automatico mettere mano su una copia della Nuova Eloisa o del Candido. La monarchia assoluta dei Luigi aveva un ben rodato sistema di censura, di controlli e di permessi sulle pubblicazioni. Tutto quello che potesse infastidire personaggi altolocati o minacciare la morale pubblica e il buon costume, o minare la base dell’assolutismo, ça va sans dire, non poteva uscire. Inoltre, la corporazione dei librai (che allora erano anche editori) funzionava come una burocratizzata mafia delle pubblicazioni. Quasi tutti si trovavano nel Quartiere latino, essendo nati all’ombra delle università, e si sposavano tra loro ereditando il privilegio di far uscire i testi e di venderli con l’approvazione del re. I librai di provincia li odiavano perché avevano una sorta di monopolio sul mercato editoriale ufficiale. Prima dell’epoca d’oro del romanzo, che sarebbe arrivata di lì a poco, la maggior parte dei testi che veniva stampata era di argomento religioso o di storia, oppure di scienza (soprattutto medicina).