Umberto Orsini rilegge Nathalie Sarraute e salva sé stesso (e il teatro)

Quando, una decina di anni fa, ha fondato la compagnia che porta il suo nome, Umberto Orsini non pensava probabilmente di salvare il teatro, in crisi come tante altre arti. Voleva semplicemente “salvare” se stesso e l’idea di lavoro che ha sempre amato e praticato. Era mosso, come ha spiegato lui stesso, dal “profondo desiderio di aggregare al mio nome una serie di persone con le quali ho già lavorato o con le quali avrei sempre voluto lavorare e trasmettere loro tutta la mia passione, la mia esperienza e il persistente desiderio di ricerca e di qualità che ha guidato la mia vita artistica attraverso una seria preparazione professionale”. Un laboratorio permanente, “sul modello del mio maestro Luca Ronconi”. E senza semplificazioni. Perché non si serve l’arte andando incontro ai gusti sempre meno raffinati del pubblico, ma scommettendo sulla qualità, sulla novità, e anche sul divertimento personale. Così quando alla fine del 2021 ha pensato di portare in scena una commedia di Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, praticamente sconosciuta in Italia (sconosciuta la commedia, ma – ahimé – temo anche la scrittrice) sono quasi certa che non si aspettava il successo clamoroso – non è un’iperbole – che lo aspettava. E invece è più di un anno che gira l’Italia riempiendo le sale di grandi e piccoli teatri con roboanti consensi di critica e di pubblico. A Milano, al Grassi, la pièce è stata replicata nel gennaio scorso, al Piccinni di Bari e allo Stabile di Napoli in febbraio, a Roma – al teatro Argentina – dal 20 febbraio al 5 marzo e ora la tournée sta continuando. Dopo La Spezia si replicherà a Venezia a metà aprile. Certo è sostenuto da un trio d’eccezione del nostro teatro: i protagonisti sono Franco Branciaroli e Umberto Orsini appunto, e Pier Luigi Pizzi firma regia scene e costumi. E ora fatemi dire che se Branciaroli è solo del ’47, Orsini ha appena compiuto ottantanove anni, mentre Pizzi ne compirà novantatré in giugno. A onore di età, cultura, esperienza, genialità.

