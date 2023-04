A mezzo secolo dalla morte, Picasso processato come mostro sessista

Non farà la fine di Roald Dahl, Ian Fleming e Agatha Christie soltanto perché se è facile manomettere e modificare un vecchio romanzo – via una parola, due le cambiamo, tre le amputiamo – ben più difficile è inserire una pennellata in un quadro. Ma forse Pablo Picasso potrebbe fare la fine de “Ila e le Ninfe” di John Williams Waterhouse, che i curatori della Manchester Art Gallery, una delle maggiori del Regno Unito, hanno nascosto al pubblico per un po’ perché in odore di “sessismo”. In tempi di artisticamente corretto, come lo definisce la studiosa francese Isabelle Barbéris in L’art du politiquement correct (Presses Universitaires de France), “l’arte deve essere antisessista, antispecista, anticoloniale e, naturalmente, anticapitalista… Perché il turbinio di queste morali frammentate, innocue quanto ripetitive, risponde all’implementazione di un conformismo incrollabile”. “Nel cinquantesimo anniversario della sua morte: Pablo Picasso ai tempi del #MeToo”, titola il Welt. “Il MeToo per Picasso”, il Telegraph. E nel cinquantenario della morte di Pablo Picasso, il giornale inglese Guardian pubblica un lungo articolo in cui viene contestata allo spagnolo la sua nota misoginia. “Dovremmo cancellare Picasso”, il titolo.

