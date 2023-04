Da Caporetto all'Ucraina, l'epopea maledetta della trincea

Il guaio non è solo che non si sa come va a finire. E’ che non la si vede arrivare. Tra i molti, moltissimi che non se n’erano quasi accorti c’è per esempio Franz Kafka. E c’è Aron Hector Schmitz, più noto come Italo Svevo. “La Germania ha dichiarato guerra alla Russia – Nel pomeriggio corso di nuoto”, annota Kafka nel suo diario il 2 agosto 1914. Più di un anno dopo se ne accorge anche Zeno, il protagonista del capolavoro di Svevo: “La guerra m’ha raggiunto. Io che stavo a sentire le storie di guerra come se si fosse trattato di una guerra d’altri tempi, di cui era divertente parlare, ma sarebbe stato sciocco preoccuparsi, ecco che vi capitai in mezzo stupefatto e nello stesso tempo stupito di non essermi accorto prima che dovevo esservi prima o poi coinvolto. Io avevo vissuto in piena calma in un fabbricato di cui il pianoterra bruciava e non avevo previsto che prima o poi tutto il fabbricato con me si sarebbe sprofondato nelle fiamme”.

