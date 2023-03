David Sedaris riesce a cavare sangue umoristico anche dai risvolti amari della vita

Vent’anni fa, colpo di fulmine: elfo natalizio in un grande magazzino e lavapiatti al Piccadilly insieme agli ex detenuti in libertà vigilata. David Sedaris è stato subito quel che sarebbe stato sempre: già all’esordio – Holydays on ice, 2003 – ci regalò un mondo, il suo mondo, con scrittura franca e una salutare mancanza di misericordia. “Era una specie di circolo degli anziani del posto, che potevano trascorrere anche un intero pomeriggio accartocciati su un’unica porzione di budino di riso”, raccontava così quella tavola calda. “Le famiglie con le figlie brutte non contano niente, l’ho imparato presto, lo sappiamo tutti”, scrive oggi, dimostrando di non aver perso smalto. Perché senza sana crudeltà, senza una scrittura precisa, senza ritmo, muore l’umorismo. E muore anche la letteratura – citofonare Maupassant, che aveva tutte queste caratteristiche sviluppate al massimo e infatti scrisse L’eredità, un racconto che sarebbe piaciuto a Sedaris perché si tratta pur sempre di famiglia, e del resto di cosa vuoi parlare se non di questo teatro permanente, di questa scena su cui non calano mai né sipario né velo pietoso?

