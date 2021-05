La rivoluzione del silenzio

Non si può fare di tutto una polemica, una rissa urlata. Ma la battaglia culturale del nuovo secolo si fonda sulla semplificazione. Per questo scegliamo di chiuderci in noi stessi, per non offendere e non essere offesi

Sei in fila al supermercato e ti guardi intorno. Sei circondata da snack di ogni tipo: sono stati posizionati lì da uno o più esperti di shelf marketing, i quali sanno perfettamente cosa sei incline a comprare mentre aspetti e hai il carrello pieno e fai pensieri cattivi e sanguinari su quella che ti sta davanti. Ti si ferma lo sguardo su un pacchetto di patatine al wasabi e ti chiedi come sia possibile che al mondo esista gente che mangia il wasabi, e dopo che hai provato un profondo ma innocuo disgusto ti scappa da ridere, e allora smetti di pensare a come uccidere il bradipo che ti precede e scrivi un tweet su questo che ti sembra un fatto obbrobrioso ma prima ancora ridicolo, su quest’uso che abbiamo di complicare il pane (o le patatine) e peggiorarlo, e che ti dà l’occasione per ricordare una splendida Fran Lebowitz: “La gente cucina e mangia da migliaia di anni, dev’esserci un motivo se nessuno prima di voi ha pensato di aggiungere succo di lime fresco alle patatine gratinate”. Metti, nel tuo tweet, wasabi al posto di lime, e aggiungi, tra parentesi: quasi cit. Controlli che non ci siano refusi, ma prima di inviare, ti fermi, t’attraversa un’epifania che ti lascia quasi carbonizzata, di certo attonita: ti prefiguri la possibile, fortemente probabile reazione di uno due dieci mille arrabbiati senza nome e cognome e anziché una salutare espressione romana ben usata dal grande capo Estiquatsi alcuni anni fa, pensi: desisto. Ed effettivamente desisti. Torni a odiare il bradipo, paghi, vai a casa, ti congratuli con te stessa per non aver leso la sensibilità della comunità giapponese, né invitato nessuno all’autarchia sovranista.