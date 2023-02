“Nozioni elementari di morale”. L'ultimo Spaemann si conferma più che attuale

"Nozioni elementari di morale" è il titolo dell’ultimo volume edito da Cantagalli per la collana Spaemanniana, che raccoglie alcuni tra gli scritti del filosofo tedesco Robert Spaemann (1927-2018). Alle Meditazioni di un cristiano si aggiunge ora un testo apparso per la prima volta in Italia nel 1993 e frutto di conversazioni radiofoniche tenute alla Radio bavarese nel 1981 sui concetti più rilevanti dell’etica. Esistono davvero il bene e il male? Cos’è la giustizia? E la coscienza? In questa breve introduzione alla filosofia morale Spaemann guarda all’eudemonismo degli antichi accogliendo le sfide e i contributi dei moderni, per consegnarci un piccolo classico che chi è sensibile ai dilemmi dell’etica – ma non solo – troverà prezioso.

