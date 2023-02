È possibile incidere sulla società con la cultura? Parla Nicola Lagioia

Antelucano e felice. “Io nelle riviste e con le riviste ci sono cresciuto. Sono luoghi vitali e di trasformazione”, racconta al Foglio Nicola Lagioia, conversando entusiasta e ritrovando il passato nel presente, mentre in molti ancora dormono e staccano dal turno giusto i portieri di notte. L’occasione per la chiacchierata mattiniera è la creazione della rivista multimediale “Lucy-Sulla cultura”, di cui Lagioia è direttore editoriale e ispiratore. “Una factory”, la definisce lui, affidandosi a una parola dal riverbero impegnativo, per sintetizzare il senso di un progetto che sembra avere i suoi punti di forza nel gagliardo trinomio: antenne dritte, struttura reticolare, trasversalità anagrafica. “Negli anni Ottanta ero un lettore di Frigidaire, Corto Maltese, Linea d’ombra”, ricorda. “Quel mondo mi permetteva, di fatto, accesso a qualcosa che altrimenti non avrei mai incontrato, dato che a Bari non succedeva granché e a casa mia non entravano giornali o riviste… E poi è stata determinante anche l’esperienza diretta, da addetto ai lavori, quando per quindici anni sono stato vicedirettore de Lo Straniero. Lì ho potuto comprendere che le riviste erano luoghi in cui si incontravano persone – ricordo una giovanissima Alice Rohrwacher, o Matteo Garrone mentre stava girando ancora Estate romana… Eravamo, insomma, un luogo in cui i fenomeni prendevano forma. Li intercettavamo inevitabilmente in anticipo”.

