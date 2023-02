Vita e tormenti di Branwell, fratello perduto delle geniali sorelle Brontë

Un talento neanche paragonabile a quello di Anne, Charlotte ed Emily. Che scrivevano sotto pseudonimo e non gli rivelarono mai il successo dei loro romanzi. Non bastò a salvarlo dall'alcol, la droga e la disperazione

Alla National Portrait Gallery di Londra è esposto il solo ritratto conosciuto delle sorelle Brontë. Sul lato destro del dipinto si staglia la figura di Charlotte, severa nello sguardo e nel portamento. Poco distanti, ma unite fra loro, Emily e Anne. Lo spazio che separa la sorella maggiore dalle due più giovani sembra evocare una distanza non soltanto anagrafica, ma l’impressione è fuorviante: quel vuoto è in realtà un inganno. Basta osservare con maggiore attenzione per rendersi conto che in quello spazio è impersonata un’assenza. L’autore del dipinto è Branwell, il fratello delle sorelle.