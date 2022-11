Gli scrittori, bugiardi patologici: Pietro Citati li ha riconosciuti e con la sua critica si è unito a loro

Davvero la critica ha il compito di indicare il vero? La risposta è no. Ed è proprio quest’idea di critica renitente all’ordine che viene magnificata in "La ragazza dagli occhi d’oro", l'ultimo saggio in libreria

Se ormai da più di settant’anni si va piangendo la morte del romanzo, la critica letteraria non gode di salute migliore. L’incertezza su cosa abbia senso o persino si possa narrare investe anche gli strumenti e i canoni mediante cui giudicare quanto narrato: crollate le grandi ideologie, e nell’attesa che le neonate superino la fase di svezzamento, non è affatto chiaro quale sia il compito della critica. Convinta della propria connaturata onniscienza e comprovata superiorità morale, un tempo affidava a sé stessa il compito di illuminare, orientare, migliorare l’umanità; oggi, all’opposto, assai più periclitante, va in cerca di nuovi puntelli. Si trova così dinanzi a un bivio: cedere all’istinto di un rinnovato illuminismo oppure cercare altre strade con meno senso del mélo e un grado più intenso di humour. Non che si tratti di un bivio inedito, se è vero che verso la fine del secolo scorso l’incertezza di cui sopra prendeva la forma di una contrapposizione tra schieramenti: chi intendeva la critica come lume e vaglio, tesi a dirimere vero e non vero, contro chi ne faceva uno strumento brioso di letteratura sulla letteratura, che non deve raddrizzare alcun legno storto, ma semmai creare mondi su mondi.