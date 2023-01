Otto anni dopo la strage di Charlie Hebdo, in Francia è record di persone scortate

Giornalisti, ma anche magistrati, avvocati o professori. Cinquanta persone, un terzo delle missioni di protezione in tutto il paese, sono sotto scorta perché critiche nei confronti dell’islam, dell’islamismo o dei musulmani

“All’epoca non lo sapevamo, ma è stato l’inizio di un periodo buio, molto difficile”. Parlando con l’Express Raymond Soligo ricorda perfettamente la telefonata ricevuta dal suo capo dipartimento. Era la mattina del 7 gennaio 2015 e l’agente era in congedo paternità. Poi la terribile notizia. Il suo collega, Franck Brinsolaro, incaricato della protezione di “Charb”, direttore di Charlie Hebdo, era appena stato assassinato nell’attentato perpetrato contro il giornale. All’interno di questo servizio d’élite della polizia, composto da 1.450 funzionari incaricati della protezione delle personalità civili minacciate, le missioni stanno aumentando ogni giorno. L’Obs parla di 280 mila euro per un anno di protezione della polizia a un singolo individuo, secondo cifre fornite dal ministero dell’Interno ai parlamentari. Secondo Raymond Soligo, “tra le 15 e le 18 personalità” furono immediatamente protette dopo l’attacco, mobilitando “da 60 a 70 persone”.