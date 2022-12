Venite a farvi stupire dai libri a Cortina

"Una Montagna di Libri" a Cortina d’Ampezzo, dal 2009 propone a un pubblico il più possibile trasversale una laica esplorazione tra le pagine, con decine di incontri all’anno, in estate e in inverno. Idee, viaggi e pubblicazioni per questa ventisettesima edizione del festival

Un libro, ha scritto Walter Siti, prima che una testimonianza è un’avventura conoscitiva. Così è nata Una Montagna di Libri a Cortina d’Ampezzo, che dal 2009 propone a un pubblico il più possibile trasversale una laica esplorazione tra le pagine, con decine di incontri all’anno, in estate e in inverno. Senza barriere, senza quote e partizioni burocratiche, con un’attrazione per la diversità che cerchiamo di rinfocolare nelle fresche stagioni delle Dolomiti.