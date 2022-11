"Ci troviamo sull'orlo di un nuovo secolo buio". Chantal Delsol spiega la fine della cristianità

Uno studio prevede che nei prossimi anni la metà delle chiese della Germania dovrà chiudere (400 mila cattolici hanno lasciato la Chiesa nel 2021, record di sempre). Un ex arcivescovo di Canterbury ha detto che la cristianità in Inghilterra “è a una generazione dall’estinzione”. Il Monde rivela che fino a 9.500 chiese in Francia saranno vendute, distrutte o abbandonate nei prossimi dieci anni. Un terzo delle chiese di Bruxelles sono destinate a passare di mano. Tutta la diocesi di Amsterdam resterà con un pugno di chiese. Questo solo per citare cinque grandi paesi europei nella cronaca più recente. “Non abbiamo ancora preso piena coscienza della profonda trasformazione che si sta producendo nel nostro tempo: la fine di una civiltà vecchia di sedici secoli”, scrive Chantal Delsol nel suo libro uscito oggi in Italia per le edizioni Cantagalli, “La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo”. Delsol è la più nota pensatrice francese cattolica contemporanea, ha fondato l’Istituto Hannah Arendt, è membro dell’Accademia di scienze morali e politiche (la “cupola” della cultura francese) e allieva del filosofo Julien Freund.

