In rovina la fabbrica dei preti

A sentire il Papa c’è da restare un po’ turbati e inquieti: pure i preti e le suore sono tentati dalla pornografia digitale: “Non dirò ‘Alzi la mano chi ha avuto almeno un’esperienza di questo’, ma ognuno di voi pensi se ha avuto l’esperienza o ha avuto la tentazione della pornografia digitale”, ha osservato lunedì scorso ricevendo in udienza i seminaristi e i sacerdoti che studiano a Roma. Dopotutto, ha aggiunto Francesco, “è un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore. Il diavolo entra da lì”. Si riferiva – e l’ha specificato – non al lato “criminale” della cosa, quanto alla pornografia “un po’ normale”: “E’ una cosa che indebolisce l’anima”, che “indebolisce il cuore sacerdotale”. Troppe le storie di uomini usciti dai seminari che poi denotano uno stile di vita non propriamente incline alla missione per cui sono stati formati, le cronache l’hanno raccontato bene, ci sono diocesi senza più preti che per disperazione accolgono quelli che altrove sono scartati o allontanati per le più varie ragioni. E sovente non buone. Pure i seminaristi, definiti appunto “vaganti”, che girano da un capo all’altro l’Italia cercando qualche vescovo che li accolga: “L’instabilità relazionale e affettiva, e la mancanza di radicamento ecclesiali sono segnali pericolosi”, sanciva il documento finale del Sinodo sui giovani del 2018. Non va bene, ha detto e ribadito il Papa, bisogna fare qualcosa per intervenire prima, alla radice del problema.

