Lasciamo ai preti almeno le coccole

Chi sono io per dare un valore sproporzionato ai messaggini e alle coccole di un vescovo? Per ammissione di Francesco, monsignor Aupetit è caduto nella trappola dell’ipocrisia, non della verità, e il capo della chiesa ha dovuto subirla anche lui perché non si può comandare in mezzo alle dicerie. Eppoi, diciamocelo, il peccato carnale non è quel gran peccato che si pensa. Ma va?