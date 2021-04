"Un paese senza bambini è un paese senza futuro"

Si tratta della principale minaccia esistenziale per i paesi sviluppati, spiega su Bloomberg l’economista Tyler Cowen. “La diminuzione della popolazione crea la propria logica inesorabile. Se la popolazione giapponese si riduce della metà, a 65 milioni circa, cosa le impedisce di scendere a 30 milioni? O a 20 milioni? Lo spopolamento è un grave problema che il mondo in generale, e i suoi paesi più ricchi in particolare, non riescono nemmeno a discutere, tanto meno ad affrontare. In un dato anno, in un dato paese, una diminuzione della popolazione potrebbe non essere un grosso problema e potrebbe persino essere accolta con favore. Ma nel tempo, collettivamente, stiamo scegliendo un futuro molto diverso per l’umanità”.

