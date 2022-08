Yves Roucaute: "L'estremismo ambientalista ha costretto la Germania a dipendere dal gas russo"

La “transizione ecologica” in Germania rischia di non sopravvivere al prossimo inverno. In Germania sono in crisi anche i forni crematori, si fa incetta di legna e radiatori a benzina e ci si lava di meno, i monumenti delle città sono al buio, le piscine più fredde e le industrie pronte al collasso… Svend-Jörk Sobolewski, presidente del consorzio di cremazione, ha affermato che in caso di razionamento, il settore dovrebbe avere la priorità perché, senza gas, la maggior parte dei crematori non può funzionare. “Non puoi spegnere la morte”, ha detto Sobolewski. Di un milione di persone che muoiono ogni anno in Germania, tre quarti vengono cremate. Nelle stesse ore la città di Lipsia spegneva la luce in 240 edifici, piazze, ponti e specchi d’acqua. A Berlino, monumenti come la Colonna della Vittoria, la cattedrale e il castello di Charlottenburg non sono più illuminati. I termoventilatori e radiatori a motore sono in pieno boom di vendite in Germania. Sostituti del gas naturale, serviranno ad affrontare l’inverno. La Bild am Sonntag riporta che l’economista della Deutsche Bank Eric Heymann ha detto che le famiglie taglieranno molta legna quest’inverno. Il 16 per cento delle aziende tedesche ha ridotto la produzione o interrotto parzialmente le attività a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia. Questo aiuta a spiegare perché il mese scorso la Germania è diventata il primo paese a portare l’allarme sulle forniture di gas al “livello di allerta”. Come ci siamo arrivati?

