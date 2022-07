I totalitarismi ambientalisti 

C’è una questione di merito e una di metodo. Sto parlando del dibattito relativo alle cause dell’aumento delle temperature su tutto il pianeta. Per quanto riguarda il merito è noto che una grandissima parte di scienziati, sia quelli riuniti sotto l’egida dell’IPCC, la struttura delle Nazioni Unite che si occupa di riscaldamento globale, sia quelli “indipendenti”, ritiene che la causa antropica, vale a dire l’immissione in atmosfera da parte di diverse attività tutte legate alla specie umana (industria, trasporti, ecc.), abbia aumentato a tal punto la concentrazione di diversi gas da avere prodotto per il potenziamento dell’effetto serra connesso un aumento delle temperature. A seguito di questa analisi molti governi e organismi internazionali, compresa, anzi per prima l'Unione europea, hanno messo a punto strategie di riduzione della CO2. Per la verità fino ad oggi con scarso successo. Dal 1990 ai nostri giorni, cioè da quando più o meno si è cominciato a parlare del problema, sono state immesse in atmosfera da parte delle attività umane le stesse quantità di gas “climalteranti” che erano state immesse in tutti i secoli antecedenti. Ma questo è un altro problema. Per tornare invece al merito della questione è bene però notare che vi è una minoranza di scienziati, alcuni dei quali noti e scientificamente inattaccabili, che ha una diversa opinione. Posizione per altro molto scomoda.

