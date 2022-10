L'ultimo saggio di Susanna Tamaro, tra attacchi alla modernità e difesa dell'individuo

Nel suo Tornare umani (Solferino, 2022, 288 pp.), Susanna Tamaro coltiva un francescanesimo darwiniano o un darwinismo francescano, a seconda dei momenti: riconosce che il mondo per così dire appartiene ai microrganismi, che esistono fuori di noi in numeri galattici, ma che anche dentro di noi, come microbiota, sono più numerosi delle cellule del corpo, dove ci proteggono da malesseri e ci aiutano a star bene. Solo un paio di migliaia di microrganismi tra quelli conosciuti causano malattie, in alcuni casi letali. Siccome la vita si muove su una precaria zattera in un mare di entropia, la lotta per l’esistenza o i necessari riequilibri darwiniani si accompagnano ai sentimenti francescani per consimili, come rondini o animali domestici, che eliminano gli insetti killer o che ci nutrono. Grazie, sorella rondine? Il fatto è che nell’evoluzione non esiste un progetto, le zanzare non hanno un “senso”, non ce l’hanno i virus, e i valori del francescanesimo, che tutti apprezziamo e rispettiamo come scelte personali, non sono quelli che ci hanno consentito di cancellare così tanta sofferenza dal pianeta (come, in fondo, Tamaro sa bene).

