Colette: colei che, forte e volitiva, scandalizzava la borghesia benpensante

Tutti i lavori che non mi piacciono sono quelli che esigono pazienza. Per scrivere un libro ci vuole pazienza, e anche per addomesticare un uomo allo stato selvatico e per mondare l’uva passa destinata al plum-cake. Non devo essere stata né una brava cuoca né una brava moglie” (La nascita del giorno, Adelphi). E invece Colette si sbagliava: lungo l’intera sua movimentata esistenza non solo ha lasciato libri memorabili, ma ha saputo addomesticare uomini e donne e cucinare prelibatezze apprezzate dagli amici. Golosa, avida d’ogni piacere della vita, bellissima fin da bambina, occhi e viso da gatta, il potere di un fascino magnetico arrivò per gradi da esperienze e sconfitte, estasi e dolori. L’anno prossimo la Francia si prepara a grandi celebrazioni: in testa l’idolo Colette a 150 anni dalla nascita. Oltre che a Parigi, sarà certamente festa nel suo paese natale, Saint-Sauveur-en-Puisaye, dove è custodito il grande archivio-museo, pieno di ritratti, di oggetti come la celebre collezione di press-papier, le penne stilografiche, la coperta di lana del divano e le innumerevoli pubblicazioni. La scrittrice si troverà in eccellente compagnia, insieme a personaggi e artisti che hanno fatto grande la nazione: Blaise Pascal (400 anni), il mimo Marcel Marceau e Gustave Eiffel (100 anni), Sarah Bernhardt (100 anni dalla morte).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE