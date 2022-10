Alla scoperta di Gerald Murnane, il più grande scrittore che nessuno conosce

Australiano, non è mai uscito dal suo paese. È stato nella lista dei papabili al Nobel per la letteratura nel 2018 e ora si spera che ritorni alla ribalta. In attesa della traduzione di Inland, vale la pena rileggere i suoi libri

Gerald Murnane, chi era, o meglio chi è costui? Spesso definito “il più grande scrittore che nessuno conosce”, l’autore australiano, classe 1939, si vanta di non aver mai preso un aereo né lasciato il suo paese, e questo già spiega in parte la sua scarsa notorietà, nonostante una prima candidatura al Nobel nel 2018 e il successivo rispuntare del suo nome tra i papabili.

Per quanto vanti tra i propri ammiratori sia scrittori-monumento come J.M. Coetzee che nomi trendy come Ben Lerner o Teju Cole, e nonostante scriva in inglese, quello di Murnane è ancora un nome per iniziati.