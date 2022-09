Una storia ragionata della globalizzazione ante litteram delle civiltà del passato

Maurice Sartre ci accompagna a “uscire dai sentieri battuti del mondo mediterraneo” per capire che “i mondi antichi non sono così chiusi su loro stessi”

Cosa ci faceva una statuetta in avorio della dea Lakshmi proveniente dall’India tra le rovine vulcaniche di Pompei? Certo, “da sola non prova nulla”, ma è una conferma di quello che raccontano i testi di Plinio il Vecchio, cioè di quei frequenti commerci tra la Roma antica degli anni di Tiberio, Claudio e Caligola e il continente indiano, da cui arrivavano mercanzie come seta e ceramica. Nel suo ultimo libro, “La nave di Palmira” (Einaudi, traduzione di D. Cavallini), lo studioso francese Maurice Sartre parte dai documenti degli storici romani, anche minori, e dai manufatti ritrovati in luoghi inusuali, per costruire una mappatura dei rapporti tra i diversi imperi.