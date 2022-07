Gli studi sulla civiltà urrita e l'archeologia che aiuta a comprendere l'oggi

Cinquant’anni insieme, un sodalizio umano e scientifico che di rado capita di incrociare. E insieme Giorgio Buccellati, milanese, classe ‘37, studi alla Cattolica, già professore emerito all’UCLA di Los Angeles dove ha fondato e diretto l’Istituto di Archeologia, e la moglie Marilyn Kelly-Buccellati, natali in New Jersey ed esperta in lingue e civiltà orientali, hanno appena ricevuto a Berna il Premio Balzan 2022 – recita la motivazione – “per i successi ottenuti nello studio della cultura urrita e per aver rivelato la sua importanza come fondatrice di una grande civiltà urbana, tra le più fiorenti del vicino Oriente antico nel terzo millennio a.C.; per aver promosso l’approccio digitale allo studio dell’archeologia; per aver coltivato gli approcci teorici a questa disciplina”. Il loro, dicono al Foglio, è un vero e proprio “progetto matrimoniale”: generativo, aggiungiamo noi, perché – anche se non si è specialisti della materia – si comprende immediatamente la portata dei loro studi e il peso specifico delle loro idee, ché qui non parliamo solo di archeologia, ma di una visione del mondo. Forse, di un nuovo possibile umanesimo.

