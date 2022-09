La sconosciuta della Senna

Così la maschera mortuaria di una giovane annegata stregò Rilke, Céline e Aragon. Per diventare poi simbolo di vita: gli inventori della respirazione bocca a bocca hanno dato le sue fattezze ai manichini per le esercitazioni

Gennaio 1902, un giovane si trova a passeggiare lungo i marciapiedi del quartiere Odéon. E’ venuto a Parigi per scrivere una biografia di Auguste Rodin, il quale, anni dopo, gli offrirà un impiego come segretario. Giunto sulla rue Racine, i suoi passi si arrestano di fronte a una vetrina. Nella bottega di Michele Lorenzi, un artigiano italiano specializzato in stucchi e calchi in gesso, fra le riproduzioni di statue più o meno note, spicca il volto di una fanciulla. Ha gli occhi socchiusi, e uno strano, enigmatico sorriso ne caratterizza l’espressione. E’ così bella da costringere il poeta a entrare. Vuole conoscere l’identità della ragazza ritratta. Non la scoprirà mai, e non basterà un secolo a sciogliere l’enigma.