Wunderbar Garda. Il turismo tedesco sul lago negli anni della Belle Époque

Goethe fece entrare nella cultura tedesca la passione per la costa che gli sfilò davanti agli occhi durante una traversata da Torbole a Malcesine. Forte del binomio sole & salute, fiorisce Gardone Riviera, che ospiterà poi anche Nabokov e Lawrence. Cartoline dai Mann e da Rilke

Il 15 marzo del 1900 il servizio telegrafico di Gardone Riviera chiuse per ventiquattro ore a tutti gli utenti. Il responsabile della sospensione fu il poeta e scrittore tedesco Paul Heyse. In quei giorni, mentre lavorava alla raccolta “Novelle dal lago di Garda” e ad alcune poesie – “come il lago posa ridente / leggero respira il tuo cuore…” –, paralizzò le comunicazioni a causa dei duecento telegrammi di auguri che ricevette da Monaco per i suoi settant’anni.