Fumetti infiniti. Cento anni di Charles M. Schulz

Con Snoopy e Charlie Brown ha rivoluzionato le strisce quotidiane, un successo che non ha confini

Dopo dieci anni di incredibile successo, con le sue strisce che apparivano ogni giorno su circa 2.500 quotidiani, nel 1995 Bill Watterson diede la notizia che Calvin & Hobbes sarebbe giunto al termine. “Questa non è stata una decisione né recente né semplice, e me ne vado con un po’ di tristezza. Però i miei interessi sono cambiati e penso di aver fatto quello che potevo con le limitazioni delle consegne quotidiane e dei pannelli di piccole dimensioni. Non vedo l’ora di lavorare a un ritmo più ragionato e con meno compromessi artistici”, scrisse ai lettori qualche mese prima che uscisse l’ultima vignetta, il 31 dicembre del 1995.