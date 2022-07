Nonostante social e chat, i giovani non sono meno alfabetizzati dei loro nonni

Nella scena clou di “Gli anni più belli”, uno di quei film di Gabriele Muccino che ci rappresentano nella versione gridata ma anche un po’ veritiera di noi stessi, ci sono i tre amici d’infanzia che si ritrovano alla mezza età, tutti così disillusi, corrotti e disincantati da non poter fare altro che prendersela con le nuove generazioni e i loro sogni. “Mia figlia nun me parla gnanche ppiù, me manna le faccette”, dice Pierfrancesco Favino, avvocato di successo e di ogni obliquità. Ce l’ha coi giovani pure Claudio Santamaria, padre, attore e persino grillino fallito perché nonostante la militanza stretta (“aho, i social hanno dato voce a ggente che nun l’aveva”: il film è del 2020, Rousseau era ancora una piattaforma funzionante) non è stato eletto e campa di lavoretti. “E allora smettetela de compraje sti c… di cellulari”, ribatte Kim Rossi Stuart, una vita da precario, che alle sue classi di Greco e Latino insegna però a “volare alto” e infatti ritrova l’unico barlume di lucidità in quel tavolo ingombro di bottiglie vuote e amori perduti: “Comunque, già duemila anni fa Plinio diceva che i giovani non c’avevano futuro, vedeva tutto nero. Se c’avesse avuto raggione, l’umanità se sarebbe estinta da ’n pezzo. La verità è che i vecchi hanno sempre rotto il c…, hanno sempre parlato male dei ggiovani, e i ggiovani a quel punto… è ’na ruota… hanno sempre parlato male dei vecchi”. E se lo diceva Plinio figurasse, motteggiano i tre, sazi e sbronzi, senza rendersi conto che con quella presa di distanza dai loro figli hanno siglato senza possibilità di ripensamento la propria anagrafica, un po’ come quando ci si butta sulla poltrona esalando un “ouuff” di sollievo come faceva la nonna Emma e si capisce che, un sospirone di sollievo dopo l’altro, si è scavallata la cima della montagna e si inizia a fissare l’abisso.

