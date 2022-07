Il mito ucraino. Tra passerelle e fronti di combattimento

Cinque mesi di immagini di guerra e di devastazione in Ucraina devono aver lasciato il segno anche in noi che abbiamo la fortuna di temere giusto per la tenuta dei nostri condizionatori in questa estate caldissima, per cui, quando mi trovo davanti l’artista Olesia Trofymenko nel backstage della sfilata Dior Couture al Musée Rodin di Parigi bella, altissima, truccata, vestita con un abito stampato maison, borsa Lady Dior produzione limitata al braccio, ho un sincero moto di stupore. Nel mio immaginario, questa quarantenne di molte fortune artistiche doveva avere l’aspetto della profuga, lo sguardo corrusco o, ancora, l’aria emaciata. Doveva, insomma, essere in linea con la narrazione, con le donne in tuta rosa, la giacca a vento e i bambini in braccio che vediamo in televisione e di cui ci raccontano i colleghi inviati, en pendant anzi matchy matchy, come si dice adesso nell’ambiente dove ci troviamo, con quelle immagini e quelle descrizioni.

